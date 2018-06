Beckhamovi budou souložit ve stoje, aby počali holčičku

Victoria při aktu musí stát, aby se mužské spermie rychle unavily a vytrvalé ženské dorazily k vajíčku.

Ačkoli se o početí teprve spekuluje, Victoria má již vybráno jméno – Luna.

Hvězda španělského fotbalového týmu Real Madrid se netají svou touhou přivést na svět holčičku stůj co stůj. Vědí to všichni jeho přátelé i spoluhráči. S manželkou dbá na všechny rady a pouští se do nejšarlatánštějších metod.

„Bavil se o tom s mnoha lidmi a zjistil, že je mnoho metod, jak počít dívku. Především pokud během sexu stojíte,“ svěřil Beckhamův kamarád magazínu Grazia.

Zda přibude Brooklynovi, Romeovi a Cruzovi bratříček nebo sestřička ovlivní spolehlivost rodičů při sexu ve stoje.