Beckhamovi budou mít zase kluka

Pokud slavný fotbalista David Beckham stále chce dceru, musí to zkusit znovu. I třetí dítě, které čeká jeho manželka Victoria, totiž bude chlapec. Potvrdilo to vyšetření na klinice ve Španělsku, kde si slavný pár nechal prozradit pohlaví potomka, jenž by se měl narodit v březnu příštího roku.