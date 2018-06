Beckhamová ve spodním prádle bude na billboardech po celém světě

Beckhamová se zastavila v New Yorku, aby zde odhalila billboard v rámci nové kampaně na spodní prádlo od Emporio Armani. Extrémně štíhlá zpěvačka na černobílé fotografii pózuje opřená o zeď pouze v sexy spodním prádle z poslední kolekce módního gigantu. Díky vyčesaným vlasům a výraznému líčení je zde změněna téměř k nepoznání. Působivé billboardy budou od nynějška zdobit ulice po celém světě.

Beckhamová nafotila odvážné černobílé fotografie pro stejnou značku už na začátku tohoto roku a spolupráci si nemohla vynachválit. "Pracovat pro Armaniho je vzrušující. Velice si jeho práce vážím," přiznala Beckhamová. Ani sám italský návrhář nešetřil na její adresu chválou. "Je to velmi zajímavá žena, která má styl," řekl o zpěvačce Giorgio Armani. Jak prozradil zdroj z blízkého okolí Beckhamové, s fotografiemi je spokojená jak zpěvačka, tak její manžel. "Chtěla udělat něco, na co by se po letech mohla podívat a říct ,Jako pětatřicetiletá matka tří dětí jsem nevypadala špatně‘. Na fotky je opravdu hrdá a David je také miluje," prozradil zdroj pro server Thesun.co.uk.

David Beckham je stejně jako jeho manželka tváří značky Emporio Armani a kolekci černobílých snímků ve spodním prádle nafotil již před rokem. Jakmile fotografie svalnatého fotografa v přiléhavých bílých slipech spatřily světlo světa, okamžitě se strhla vlna spekulací, nakolik jsou snímky reálné a z jaké části jde o práci grafiků a vycpávek. U svých fanynek však Beckham ještě více stoupl na ceně a své sympatie mu projevili i britští gayové, kteří ho označili za nejvíc homosexuálně vypadajícího heterosexuála. Slavného fotbalistu toto poněkud kuriózní označení pobavilo a zároveň potěšilo. "Jsem poctěný, že mám vliv na tolik různých lidí po celém světě. Pokud o mně lidé mluví jako o ikoně gayů, je to pro mě velká pocta," uvedl Beckham.