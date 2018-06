Beckhamová představila svou kolekci včetně šatů na Oscary

Victoria Beckhamová je módní ikonou pro mnohé slavné osobnosti. Její modely nosí modelka Elle Macphersonová nebo herečka Drew Barrymorová. Poslední kolekci, kterou představila na soukromé vernisáži v New Yorku, však oceňují i módní kritici.

"Mým cílem bylo vytvořit styl, který by byl uvolněný, a to se promítlo do celé kolekce," uvedla pětatřicetiletá Beckhamová. Inspiraci prý získala ze stylu hollywoodských hvězd a komiksových postav detektivů ze čtyřicátých let.

Jeden z modelů, světle hnědé hedvábné šaty s výšivkou na jednom rameni, si prý Beckhamová možná vezme na nadcházející udílení filmových Oscarů.

Její nejoblíbenější šaty z této kolekce jsou však minišaty bez ramínek v béžovém odstínu, které pojetím napodobují vzdušnost mraků.



"Chtěla jsem pracovat více se strukturou látky," přiblížila svou tvorbu Beckhamová. Uvedla, že třeba celé noci nespala, když přemýšlela, jak udělat všechno na oděvech dokonalé.