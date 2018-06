Beckhamová porodí císařským řezem, dcera se má jmenovat Atlanta

Už jen několik týdnů zbývá Victorii Beckhamové do porodu. Tolik vytoužená holčička by se měla narodit začátkem července a podle některých zdrojů to bude na americký státní svátek Den nezávislosti. Dcera, kterou chtějí Beckhamovi pojmenovat Atlanta, by měla přijít na svět císařským řezem.