Beckhamová odhání manžela od Spearsové

Jak píše britský list The Sun, kapitán anglického fotbalového týmu se měl objevit na fotografii "Pepsi světového týmu snů" s dvacetiletou Britney sedící v první řadě v rámci reklamní smlouvy v hodnotě čtyř milionů liber (200 milionů korun).



Fotografování na plakát ale šestadvacetiletý David odmítl poté, co mu to rozmluvila jeho sedmadvacetiletá manželka Victoria. I tak se Beckham objevuje na plakátech Pepsi po boku Britney, ale tam je pouze jeho animovaná podoba.

Informované zdroje uvádějí, že Posh nejde ani tak o profesní řevnivost, ale spíš o to, aby nebyl její manžel příliš často spojován s Britney, která se před časem nechala slyšet, že David Beckham je "roztomilý".