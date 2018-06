Beckhamová nechce vystoupit se Spice Girls na olympiádě v Londýně

S nápadem spojit se pro jedinečnou příležitost přišla Mel B, která podle deníku Daily Mail získala podporu od Geri Halliwellové. Ta se nechala slyšet, že by po možnosti znovu vystoupit ihned skočila.

Mel C

Další bývalá členka slavné skupiny, Mel C, je zase fanynka sportu a kvůli olympiádě by byla pro. "Olympiáda by byla skvělá, ale nevím, jak to je. Já bych ráda něco udělala, ale muselo by chtít všech pět," řekla Mel C.

Podle amerických serverů ale Victoria Beckhamová nesouhlasí. "Mel B i Emma Buntonová to chtějí, ale zdá se, že to překazí Victoria Beckhamová. Ona toho má moc a nesouhlasila. Zatím. Mel B se velmi snaží, aby to proběhlo. Je to jedinečná životní příležitost vystoupit před celosvětovým publikem a nejlepšími atlety v zemi," řekl zdroj serveru Radar Online.

Mel B a Emma Buntonová na turné v roce 2007 Victoria Beckhamová na předávání Britských módních cen.

Beckhamová se soustředí na svou kariéru módní návrhářky a o zpěvu už nechce ani slyšet. Je ale možné, že změní názor, pokud její manžel bude vybrán do reprezentace Velké Británie.