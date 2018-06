Beckhamová na nákupech: dítě na rukou a vysoké podpatky

V těchto dnech se zraky celého módního světa upínají na New York, kde se právě koná týden módy. A není se čemu divit,...

Victoria Beckhamová hubne poporodní kila „pětihrsťovou“ dietou

Victoria Beckhamová se ihned po porodu své dcery Harper Seven pustila do shazování poporodních kil. I když to vypadalo,...