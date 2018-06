Beckhamova milenka má důkaz o sexu

A to už dnes před půlnocí v televizním interview, které bude vysílat televizní kanál Sky One.

Placená stanice si už dopředu zajistila značnou sledovanost hodinového rozhovoru, když zveřejnila několik úryvků z něj.

"Vím něco o jeho těle, co může vědět jen žena, která s ním byla v posteli," řekla Loosová tajemně. "Lidé říkají, že jsem lhářka, ale už dnes uvidí, že nevyprávím žádné pohádky," slíbila divákům.

Soudu se nebojí

Zatímco tým Beckhamových právníků zvažuje, jestli má Loosovou žalovat, ona sama se evidentně sporu nebojí. "Když mě dají k soudu, půjdu tam bez obav," řekla šestadvacetiletá dcera nizozemského diplomata a přidala několik detailů z jejich údajného románku.

Ten se podle jejích slov odehrála loni v létě, kdy po přestupu do Realu pomáhala Beckhamovi zařídit se v Madridu. "Cítila jsem se jako nejšťastnější žena na světě, když mě ráno v hotelové posteli krmil jahodami. Plánoval, že budu jeho učitelkou španělštiny," řekla Loosová.

Kanál Sky One odmítl komentovat informace, že za exkluzivní interview zaplatil půl milionu liber. Dalších tři sta tisíc prý Loosová inkasovala za to, že svůj příběh vyprávěla bulvárnímu listu News of the World.