Beckhamova milá: Znám jeho penis

Davidova údajná milenka, která pro známého fotbalistu pracovala jako osobní asistentka při jeho přestupu do Realu Madrid, se nechala slyšet, že pokud Beckham proti ní podnikne jakékoliv právní kroky, nebude váhat a jeho penis soudu do posledního chloupku popíše.

Šestadvacetiletá kráska ovšem zároveň dodala, že jí morální úroveň nedovolí, aby něco podobného sdělila i médiím. Nepovolila ani na nátlak reportéra televize Sky Kaye Burleyeho, jemuž poskytla exkluzívní interview.

"Neřekla nic, ani nenaznačila, co je na Davidovu penisu tak charakteristického," uvedla pracovnice televize Sky.

"Je něco, co o něm vím. Týká se to jeho intimních partií, takže předpokládám, že něco takového vědí jen ženy, které s ním měly možnost být v posteli. Pokud mě bude chtít zažalovat za to, že jsem naše tajemství odhalila, a tvrdit, že nás poměr nikdy neexistoval, pak klidně předstoupím a řeknu: Věci jsou takové a takové…," uvedla Loosová.

Když se moderátor v rozhovoru zeptal, zda je Beckham obřezaný, Loosová odvětila: "Nechci se o tom bavit. Pokud něco takového prozradím, tak jedině před soudem, ne v televizi."

David Beckham a jeho manželka Victoria Beckhamová nicméně pokračují v popírání příběhu Loosové a popisují jej jako naprosto směšný a absurdní.