Beckhamová omylem ukázala plochu mobilu, má na ní nahého manžela

Není jisté, jestli nešlo o dobře promyšlený krok Victorie Beckhamové, která v ruce držela nový iPhone za 22 tisíc liber, tedy asi 630 tisíc korun.

Známé osobnosti si rády dopřávají luxusní výrobky. A ještě raději je mívají, když za ně nemusí zaplatit. Respektive je dostanou gratis pod podmínkou, že danou věc občas někde ukáží. Na druhou stranu se příjmy Beckhamových pohybují vysoko a na každou nabídku tudíž nemusí okamžitě kývnout.

V případě nového mobilního telefonu se ví jen tolik, že si ho Victoria nechala vyrobit na zakázku. Je pokryt dvaadvacetikarátovým zlatem a logo společnosti Apple je vyrobeno z diamantů.

"Trvalo celé týdny, než byla dokončena detailní práce na originálním obalu iPhone, který musel být ze zlata. Všechno je to výhradně ruční práce," uvedl klenotník Stuart Hughes z Liverpoolu, jenž Beckhamové obal na telefon vyrobil.

David Beckham a jeho vypracované tělo

Jenže zlato a diamanty nejsou to nejdražší, co v mobilu Victoria má. Tím nejcennějším pro ni je číslo na manžela Davida a také jeho fotografie jako šetřič obrazovky. Jen málokdy Beckhamová displej ukáže, teď v New Yorku na Týdnu módy se jí to nedopatřením podařilo. A je jasné, že obdivuje na svém muži to, co miliony žen a mužů po celém světě. Jeho vypracované tělo.