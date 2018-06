Beckhamová chce porazit Holmesovou při newyorském maratonu

Manželka fotbalisty Davida Beckhama se inspirovala kamarádkou Katie Holmesovou, která na trati dlouhé 42 195 metrů dosáhla času pět hodin, devětadvacet minut a osmapadesát sekund.

Beckhamová proto tajně trénuje a jí hlavně sacharidy, kterým se dříve vyhýbala velkým obloukem.



Herečka Katie Holmesová běžela maraton v New Yorku. (4. listopadu 2007)

"Mělo to být původně velké tajemství. Trénuje už celé měsíce, aby zaběhla maraton v New Yorku. Ale pokud se nebude cítit připravená, plánuje, že se zúčastní až závodu v Los Angeles v únoru příštího roku," pověděl zpěvaččin známý magazínu Now.

"V duchu přátelské soutěživosti chce Posh pokořit čas Katie Holmesové a zaběhnout to za pět hodin," dodal zdroj.

Victoria si díky své super štíhlé postavě nyní přijde i na slušné peníze. Stane se totiž za dvanáct milionů liber tváří firmy Emporio Armani. Za odhalování pro prestižní značku si v korunách připíše na účet více než 360 milionů.



Victoria Beckhamová

"Získat takovou příležitost pracovat s Giorgiem Armanim je ohromující. Nesmírně ho respektuji," prohlásila po podpisu smlouvy manželka slavného fotbalisty.

Reklamní kampaň byla vytvořena pro sezonu jaro a léto 2009. "Kdo by mohl lépe odhalit naši novou celosvětovou kampaň spodního prádla Emporio Armani než Victoria Beckhamová? Je to ikona stylu, dynamická dáma, jejíž vliv a známost přidají skvělý rozruch pokračujícímu mezinárodnímu růstu našeho obchodu s dámským spodním prádlem Emporio Armani," uvedl v tiskovém prohlášení sám Armani.

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka pózovala pro reklamu v kalifornském Malibu fotografům Mertu Alasovi a Marcusovi Piggottovi.