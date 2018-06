Beckhamová chce holčičku, vsadila proto na chilli

S fotbalistou Davidem Beckhamem přitom vychovává tři syny – osmiletého Brooklyna, pětiletého Romea a tříletého Cruze.

"Nikdy v minulosti je moc nemusela, ale udělá cokoliv, co jí pomůže počít dítě. Takže teď se snaží nacpat do sebe sklenici chilli papriček v úctyhodném čase, což jí doporučil přední odborník na výživu. Podle něj jí pomůžou počít," prozradil zdroj blízký Beckhamovým.

Podle internetového magazínu AskBaby.com chilli papričky zvyšují průtok krve po celém těle a zajišťují tak reprodukčnímu systému dostatek zdravé výživy. Chilli navíc stimuluje produkci endorfinu, což znamená, že se zvyšuje plodnost, snižuje stres a tělem kolují hormony štěstí.

"Victoria a David jsou šťastnější než kdykoli předtím a skutečně si užívají nový život v Los Angeles. Karty začínají konečně hrát v jejich prospěch, ale co by ztvrdilo jejich štěstí, by bylo určitě miminko," dodal zdroj pro britský Sunday People.