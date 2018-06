Beckham si lakuje nehty na růžovo

"Žádný muž by si nenalakoval nehty takovou barvou, pokud by ho k tomu nepřiměl někdo jiný," narážel kupříkladu v rozhovoru pro list The Sun jeden z pozvaných na Beckhamovu manželku Victorii, která je často považována za původkyni estetických výstřelků fotbalového kapitána.

Barevný lak na nehtech mužů je módou, která se do Evropy šíří ze Spojených států. Beckham, jenž vždy drží krok s posledními trendy, nafotil už v dubnu několik snímků pro britský módní časopis, kde pózuje s růžovými a černými nehty.