Beckham přijde o dům kvůli dálnici

Sedmipokojový dům se zahradou se vbrzku může stát jen vzpomínkou na fotografiích. Za pár let by totiž tudy měly projíždět tisíce aut za hodinu.

"Nejhorší varianta počítá s nuceným odkoupením jejich pozemku. Victoriina rodina bydlí nedaleko, takže by mě nepřekvapilo, kdyby se Victoria s Davidem a příbuznými postavili proti," sdělil na internetovém serveru This Is London odpůrce výstavby dálnice Nigel Clark. Věří, že právě hvězdná dvojice, tolik obdivovaná celou Velkou Británií, se připojí ke kampani proti stavbě.

Clark prý sice neočekává, že by se David a Victoria pustili do boje s komunálními politiky, kteří dálnici prosazují, ale jejich jména a tváře spojené s kampaní by mohly mít velký vliv. "Velice bychom uvítali jejich podporu," dodal Nigel Clark.

Mluvčí Beckhamových potvrdil, že manželé o plánech na stavbu vědí již delší dobu. Poprvé se prý o zamýšlené dálnici dozvěděli ve chvíli, kdy se stěhovali do Španělska, kde Beckham hraje za Real Madrid. Bylo jim však prý řečeno, že rychlostní silnice povede pouze v jejich blízkosti, nikoli přímo přes jejich zahradu. "V tuto chvíli jsou to pořád jen plány, takže to zatím nebudeme komentovat," sdělil mluvčí novinářům.