Beckham podporuje turismus, točí reklamu se Schwarzeneggerem

A čtyřiatřicetiletý fotbalista bude podle agentury Famous v klipech zobrazován právě s balonem u nohy. "Bude to obrovská kampaň. Představuje guvernéra, jenž věří, že je David velkým lákadlem pro turisty. David měl teď nějaký škraloup, ale dělá to, co umí nejlépe, hraje fotbal a sází góly," uvedl zdroj pro britský The Sun.

Kromě Beckhama pohrávajícího si s balonem na slunné kalifornské pláži a guvernéra Schwarzeneggera popisujícího krásy země se počítá také s účastí herce Roba Lowa, jenž bude prezentovat Hollywood.

Pro Beckhama to nebude zdaleka první reklamní focení. Pohledný fotbalista se v poslední době objevuje také v reklamní kampani značky Armani, pro kterou nafotil kolekci spodního prádla. Ženskou linii zase propaguje jeho žena Victoria, s níž Beckham nafotil sérii erotických snímků pro podzimní kolekci. Snímky vznikly v Milánu a jsou opět černobílé, což je pro značku Armani typické. Manželé Beckhamovi jsou na dvojici fotek stylizovaní do erotické pózy s naolejovanou kůží i uhlazenými vlasy.