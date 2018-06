Beckham najal právníky kvůli článku o noci s prostitutkami

David Beckham si najal skupinu těch nejlepších právníků, kteří mají očistit jeho jméno. Všechno, co prostitutka časopisu řekla, jsou prý lži a Beckham to magazínu řekl už před vydáním článku.

Časopis ale dal před jeho vyjádřením přednost slovům šestadvacetileté prostitutky Irmy pocházející z Bosny, která ochotně vyprávěla, jak v srpnu roku 2007 dostala od fotbalisty v přepočtu 92 tisíc korun za nechráněný sex a dalších 40 tisíc za to, když přizve kolegyni. Další peníze dostala Irma od Beckhama údajně za to, že s ním zůstala celou noc.

Znovu si ji prý Beckham najal o měsíc později, když jeho otec utrpěl infarkt. "Všechny ženy touží být s ním a mně se to povedlo. Bylo to vážně vzrušující," řekla magazínu prostitutka.

Jejím slovům ovšem nevěří nikdo z Beckhamových přátel. "Je to nebezpečný pokus Davida zdiskreditovat," řekl deníku The Sun jeden z nich. "Davida a Victorii nechávají tyto nesmysly v klidu, ale nemohou uvěřit, že časopis jako je In Touch otiskne takovou snůšku lží. Budou bojovat," dodal.

To potvrdil i mluvčí slavného páru. "Bohužel žijeme ve světě, kde může časopis otisknout lži a věří, že mu to projde. My proti němu podnikneme právní kroky," uvedl mluvčí pro US Weekly.