Beckham junior prozradil, že bude mít sestru

O druhém těhotenství Victorie se sice ví už nejméně půl roku, ale pohlaví a jméno dítěte, které se má narodit v září, se sdělovacím prostředkům odhalit nepodařilo.Pokud lze tedy Brooklynovi věřit, ostře sledovaný pár bude mít holčičku.Malý Brooklyn to řekl zákazníkům v londýnském obchodním domě Mothercare, kam přišel se svou tetou a sestřenicí Liberty. Chlapec ukázal prstem na svou sestřenici a všem okolostojícím řekl, že je to jeho sestra."Ona nemůže být tvou sestrou, protože tvoje maminka ještě děťátko neporodila," odporoval mu jeden z prodavačů. Brooklyn na to suverénně reagoval slovy "moje maminka řekla, že budu mít sestřičku a ta se bude jmenovat Paris".Proslýchá se, že jméno se zalíbilo Beckhamovým poté, co v hlavním městě Francie prožili romantický víkend.Dalo se očekávat, že tiskový mluvčí známého páru odmítne Brooklynovo senzační sdělení potvrdit. "Victorie a David se rozhodli, že nechtějí znát pohlaví svého druhého dítěte. A Brooklyn je ještě příliš malý, aby to chápal," uvedl.Mimochodem, ještě nenarozené dítě Beckhamových už dostalo nabídku vystoupit v reklamě v nejdražším džínovém kabátku na světě. Droboulinký kabátek bude totiž ozdoben brilianty o váze 1040 karátů.Plánuje se, že po reklamní kampani bude kabátek vydražen na charitativní večeři, jejíž výtěžek pak bude předán fondu National Kidney Research Fund.