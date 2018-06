Beckham jde ve stopách manželky, navrhl svoji módní kolekci

Beckham před pár dny dokonce představil v Los Angeles svojí vlastní linii oblečení, které se v obchodech objeví pod značkou Adidas. Britský fotbalista, který je známý svojí posedlostí perfektním zjevem a jehož styl kopírují tisíce mladých mužů po celém světě, si přizval na pomoc návrháře Jamese Bonda. S ním vytvořil nejen svrchní oblečení, ale i spodní prádlo, tenisky i sportovní potřeby.

"Jsem to já, je to můj styl," uvedl Beckham. Chtěli jsme navrhnout něco, co by se hodilo pro každého. Ať už půjde cvičit, na oběd, nebo na párty. Vytvořili jsme něco, s čím jsme velmi spokojení," pochlubil se Beckham, který se stejně jako jeho manželka nechá radit od svých synů. "Jsou prostě upřímní. Ukazujeme jim všechno oblečení, abychom viděli, jak reagují," prozradil fotbalista.

Maželka Victoria, která je díky svojí vlastní značce oblečení v módním průmyslu jako ryba ve vodě, údajně svému muži s návrhy nepomáhala. Co se módy týče, spolupracovali spolu manželé pouze na společném focení pro kampaň návrháře Giorgia Armaniho, ve které propagovali spodní prádlo. Snímky vznikly v Miláně a jsou opět černobílé, což je pro značku Armani typické. Manželé Beckhamovi jsou na dvojici fotek stylizovaní do erotické pózy s naolejovanou kůží i uhlazenými vlasy.- čtěte VIDEO: Beckhamovi nafotili další "módní porno" pro Armaniho