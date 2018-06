Beckham chce utéct ze Španělska

David Beckham znechuceně prohlásil, že po dvou incidentech z počátku letošního roku začal velmi vážně uvažovat o odchodu z Madridu. Jeho rozhořčení podporuje i manželka Victoria, podle níž už novináři překročili únosné hranice.

"Victoria a já jsme vždycky přijímali, že jsme středem pozornosti médií a že lidé se kolem nás pořád motají, aby získali nějaké naše fotky. Ale když se to začne točit kolem samotných dětí, v jejich škole, pro mě je to už neúnosné," napsal v oficiálním prohlášení devětadvacetiletý fotbalista a otec tří dětí.

"Jsem v situaci, kdy nevím, co dělat, protože teď jsou to moje děti, a to je rozdíl. Měl jsem několik příhod v posledních dvou týdnech, které mě donutily se zastavit a přemýšlet. Myslím si, že když moje děti začnou chodit na základní školu, do školky nebo fotbalové školy, měly by nějaký čas být samy. Ale nejsou. A nejsou dokonce ani se svými rodiči. Můj nejstarší syn Brooklyn chodí do fotbalové školy. Jednou jsem pracoval a Victoria taky, nebo se starala o Cruze, a paparazzi se najednou zjevili a začali ho otravovat a naháněli ho po cestě do školy. Je to šestiletý chlapec a samozřejmě ho to negativně ovlivnilo. Podle mě to překročilo hranice. Romeo chodil do své mateřské školy a novináři pořád pořizovali jeho fotky, když si hrál s ostatními dětmi. Podle mě to u mých dětí už překročilo hranice," píše se dále v prohlášení.

Podle Beckhama je to typický problém Španělska, s nímž se nikde jinde nesetkal. Proto bývalý člen týmu Manchester United uvažuje po dvou letech o návratu domů.

"Zbožňuji hrát pro Real Madrid, miluji Španělsko jako zemi a fanoušky, kteří jsou ke mně neskuteční od chvíle, kdy jsem sem přišel. Ale problémy, které mě tady potkaly, jsem ještě nikde jinde ve skutečnosti nezažil," uvedl David Beckham.