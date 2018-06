Becker se vrací ke své bývalé ženě

Slavný pár byl od rozvodu, který v lednu ukončil jejich osmileté manželství, již dvakrát na společné dovolené. Poprvé na Bahamách a podruhé si užívali na Mallorce. Po posledním rodinném odpočinku odvezl dokonce tenista svou bývalou ženu i s dětmi do jejich domova na Floridský Fisher Island.

Rozvodový advokát Barbary uvedl, že pokud by se chtěli znovu vzít, měli by určitě podepsat předmanželskou smlouvu, aby znovu nedošlo k problémům s dělením majetku. Barbara prý, podle slov advokáta Samuela Burstyna, vždy kladla důraz na to, aby děti měly rády svého otce a aby ho respektovaly. "Současná situace jí umožňuje zamyslet se nad novým začátkem dlouholetého vztahu," dodává Burstyn.

Mluví se dokonce o tom, že Barbara je připravená adoptovat si malou Annu, která je Beckerovou nemanželskou dcerou. Matkou holčičky je třiatřicetiletá modelka, ruská emigrantka Angela Jermankovová, s níž se trojnásobný vítěz Wimbledonu zapletl předloni v Londýně.