Becker píše memoáry

Možná to byl Dieter Bohlen a jeho v tisících prodávané memoárové exempláře, co Beckerovi dodalo odvahu. Anebo jsou v tom prázdné kapsy před blížícím se soudním stáním v souvislosti s jeho daňovými úniky. Faktem je, že podle německého Gala se dílo objeví už na příštím frankfurtském knižním veletrhu. Na druhé straně - možná se má tento čtyřiatřicetiletý chlapík lepší, než si myslíme, a teď se chce se svými zkušenostmi a dojmy podělit.

Podle tohoto magazínu se chce Borisova -ex, Babs, jak ji přezdívají, se svými dvěma syny (osmiletý Noah Gabriel a o pět let mladší Elias Balthasar) vrátit z USA zpět do Německa. Noah se už odhlásil ze své americké školy a je pravděpodobné, že se svou matkou a sourozencem ukotví právě u nevěrného otce.

"Borisovi děti chybějí čím dál tím víc. Krize ho s Barbarou opět spojila," říká jeden z Beckerových známých v souvislosti s daňovou kauzou.