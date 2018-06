Becker je beznadějně zamilovaný

Bývalá tenisová hvězda Boris Becker má novou přítelkyni, americkou krásku perského původu Patrice Faramehovou, a chystá se s ní odjet na dovolenou do New Yorku. Podle německého listu Bild je 34letý Becker do 28leté bioložky beznadějně zamilovaný. Má k tomu všechny důvody: Patrice zdobí husté dlouhé vlasy, rty má jako Sophia Lorenová, je temperamentní a sexy a gestikuluje prý jako bývalá Borisova manželka Barbara; navíc je vlídná a srdečná, čímž mu připomíná maminku Elviru.