Becker chce na kurtech dívky v bikinách

Také tradiční prosba hlavního rozhodčího "Ticho, prosím" je podle něj už archaická, tím spíše, "že ji stejně nikdo nebere na vědomí".



Becker už se otřepal ze soudního procesu, v němž byl obžalován z neplacení daní, a svůj čas opět věnuje charitě, společenským akcím a tenisu.



Usilovně se prý připravuje na tenisový turnaj veteránů ve Frankfurtu, kde se tento týden schází tenisová elita uplynulých dvaceti let. Hrát by měl mimo jiné John McEnroe, Michael Stich, ale také Petr Korda.



Becker by rád v turnaji uspěl, což by podle něj přispělo k lesku oslav jeho pětatřicátých narozenin, které se odehrají 22. listopadu rovněž ve Frankfurtu. Na oslavy je pozváno kolem 200 hostů, ale údajně mezi nimi chybí devatenáctiletá atraktivní krasavice Judith Kampsová, dcera majitele pekárenských velkoobchodů, s níž se Becker v poslední době rád ukazuje.



Německý tenista Boris Becker s exmanželkou Barbarou Feltusovou.