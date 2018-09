Beckham ukázal nejen vypracovanou postavu. Fotbalista pomalu plešatí

Beckham byl na Floridě kvůli uvedení nového fotbalového týmu MLS, jehož je spolumajitelem. U hotelového bazénu pak slavný sportovec, který po mnoho let udával trendy jak v módě, tak i v účesech, ukázal nejen opálenou a stále udržovanou postavu, ale i prořídlého ježka.

„Pokud se podíváte na nové snímky Davida Beckhama, jsou na nich vidět poměrně pokročilé znaky mužské plešatosti ve střední části hlavy. Když se však podíváte na přední část, je tam zřetelná větší hustota. To může být světlem, nebo by to mohlo být znamení, že David Beckham má transplantaci vlasů,“ má překvapivé vysvětlení doktor Asim Shahmalak z Crown Clinic v Manchesteru.

„Obvykle se totiž pacientovi odebere asi 3000 vlastních vlasů ze zadní či střední části hlavy a transplantují se do prořídlejších míst, nejčastěji do koutů v přední části hlavy,“ vysvětluje dále lékař.



„Když je mužská plešatost poměrně pokročilá, jako v případě Beckhama, pacient podstoupí druhou nebo dokonce třetí transplantaci, aby se následně zahustila celá vlasová pokožka,“ dodal Shahmalak pro list pro Daily Mail



Beckhamův mluvčí k celé záležitosti pouze řekl, že „jde o čistě soukromou záležitost, ať už je to pravda, nebo lež.“



Ať tak či onak, transplantace vlasů se stávají stále oblíbenější mezi celebritami, nedávno tento zákrok podstoupil na klinice v Los Angeles i Beckhamův přítel, šéfkuchař Gordon Ramsay.

Backham se synem na loňské premiéře snímku Král Artuš: Legenda o meči: