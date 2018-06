Beatles loni vydělali nejvíc

Pořadí prvních deseti

podle výdělku v milionech liber: 1. The Beatles 55 2. U2 50 3. Elton John 35 4. Rolling Stones 27.5 5. David Bowie 20 6. Sade 10 7. Tom Jones 8.5 8. Phil Collins 6 9. Spice Girls 5 10. Westlife 5

"Rok 2000 byl z hlediska peněz pro Beatles nejlepší, což je 30 let po jejich rozpadu neuvěřitelné," komentoval finanční výsledky slavné čtyřky editor časopisu Heat Mark Frith.

"A v podstatě jediné, co pro to udělali, je to, že řekli 'ano' kompilaci svých hitů. To bylo velmi ziskové rozhodnutí," dodal.

Irská skupina U2 vydělala 50 miliónů liber, zejména díky prodeji alba All That You Can't Leave Behind.

V první pětce jsou dále veterán Elton John, Rolling Stones a David Bowie.

Mezi nováčky zářila irská chlapecká skupina Westlife - pět miliónů liber, které v loňském roce vydělala, však stačilo jen na 10. místo. Stejnou částku vydělala dívčí skupina Spice Girls.