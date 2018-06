BBC na rozhodnutí nevysílat královské oslavy prodělala

Celkově přilákala oslava k televizním obrazovkám mezi 17:00 a 19:00 hodinou 6,1 miliónu diváků, což je 43 procent lidí, kteří se dívají na televizi.



Televize BBC, která je financována z licenčních poplatků, byla kritizována za to, že slavnost odmítla vysílat. Vedení společnosti se hájí tím, že bude vysílat oslavy 4. srpna, na kdy připadají narozeniny královny matky.



Programová nabídka televize BBC se v poslední době stává předmětem časté kritiky, veřejnosti si stěžuje zejména na to, že BBC nevychází vstříc zájmům diváků. Pověst BBC v očích veřejnosti pošramotilo například i to, že v uplynulých týdnech přišla o vysílací práva na některé atraktivní sportovní pořady.

V obdivuhodné svěžesti se počátkem srpna dožívá sta let britská královna matka. Kulaté výročí slavila již ve středu, 19. července 2000. V obdivuhodné svěžesti se počátkem srpna dožívá sta let britská královna matka. Kulaté výročí slavila již ve středu, 19. července 2000. V obdivuhodné svěžesti se počátkem srpna dožívá sta let britská královna matka. Kulaté výročí slavila již ve středu, 19. července 2000.