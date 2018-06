BB: Sylva ven, Kajdžas do domu

Výsledky Bratr v domě tají

Jak jde víc a víc do tuhého, Bratr začíná před soutěžícími výsledky hlasování tajit. Obává se zřejmě domlouvání, když by se někomu nelíbil příliš velký úspěch jiného. Ani dnes na dotaz Filipa nic neprozradil. Výsledek byl totiž dost jasný - 90% hlasů pro Evu.

Přesto udělal Bratr jednu výjimku, která se ale minula účinkem. Za splnění tajného úkolu, prozradil Milanovi minulé výsledky. Ten však informace považuje za zmanipulované a nevěří, že Eva minule vyhrála. Snad se mu jeho první omyl v úsudku nevymstí, když si s úkolem poradil tak lehce.

Sylvu vytočil rýpáním, že je tlustá: "Ty máš kolem pasu jako já." Tu to pěkně rozlítilo a pustila se do něj: "Drž hubu!... Ty deb...!... Se koukni na toho svýho Vendelína!" Nakonec jí dodělal řečmi o tom, že třeba na ní už ani Plyšák venku nečeká.

Na Lenu vytáhl příběh o tom, jak "šmoulováním" s Filipem chtěla zničit ex-milence Romana. "Nes... se do toho!" zaútočila na něj. Čtěte také ZDE .

To je můj PŘÍTEL

Při vyhlašování bylo jasně vidět, jak se Sylva hrozně těší ven. Eva byla přesto nervózní, byla to už pro ni pátá nominace.

Leoš Mareš jí samozřejmě zahrál na nervy, že Karel nepřišel. Vyhraný zájezd prý musel využít do týdne a odletěl na Seychely. "Si z Tebe dělá pr..." prohlásil Filip. Sylva nevěděla, čemu věřit. Když však Evě oznámil smutnou zprávu, že musí další týden bojovat o místo v domě, vystřelila ze sedačky a nejradši by bouchla šampáňo. Radovala se jako malá holka: "Jééé, já už jdu balit. Pojďte se mazlinkovat!" Nečekala ale ani chvilku a vystřelila z domu Velkého bratra jako tryskáč. Leoš jí ještě potrápil, že tam Karel opravdu není a předal jí také zájezd. "Za to pojedu do Beskyd. Asi na rok." zavtipkovala. Vzápětí ale přišlo osudové setkání. Za zvuku nejsladšího "cajdáku" Unchained Melody za ní s obrovskou luční kyticí přišel Karel. Se slzami v očích se na něj vrhla: "Ty jsi krásnej!... To je můj přítel." Pak to ještě zopakovala při loučení s ostatními. Společně s Karlem nastoupili do limuzíny a "odjeli do Beskyd".

Renatě se Zorro Mstitel nevyvedl

V sedmasedmdesátý den přichází do domu nový soutěžící. A to dokonce známá osobnost. Fičák v domě má udělat Renata Angelov známá jako Renata Kajdžas z Evropy 2 nebo Drahuška z nováckého pořadu Tenkrát na východě. Má velkou motivaci vyhrát, protože si chce koupit gorilu. Času má na to dost, když si stanovila konec až na příští rok: "Víte, kdy to tady končí?... Kajdžas, ne Kajdžas, 18. února!!!"

Uvidíme jestli se jí to podaří. Možná jí hrozí konflikt s Filipem, který proti nováčkům vždycky brojil a vyštípal je ze soutěže. Renata je ale od rány a sama prohlásila, že jí Filip nesedí. Třeba to bude ona, na které si zlomí vaz. Do domu vstupuje ve chvíli, kdy prohráli týdenní rozpočet a nemají na jídlo, natož cigarety a alkohol. Určitě si pamatujete, že to kuřáci nesli dost blbě a mezi všemi to pak dost vřelo. Eva to shrnula výstižně: "Velký hlad začíná."

Každopádně to zatím vypadá, že až na Filipa zaujala všechny. Do domu vtrhla jako tornádo: "Já jdu z nádraží zrovna." Nenuceně se pozdravila s Evčou, Lenou, Milanem a vrhla se na Šreka. "Jste z toho vyprdlí? Máte mě rádi?" Filipovi málem vypadly oči z důlků, ale něco tušil. A odhalila to Lena: "Ty vypadáš jako Renata Kajdžas!" A Filip to dokončil: "Třeba přijde i Hezucký." Tiché přecházení a zapírání nepomohlo a Renata musela s pravdou ven. Prostě a jednoduše ji poznali, což jí dost překvapilo, protože to vůbec nečekala. Začala se ale hned zabydlovat: "Kde budu spát - Šreku, kde máš postel?!" A jako Stefanie hned zhodnotila pořádek: "Tady máte děsnej bordel." Tak si Renčo pěkně ustel a ukaž jim to!