Bavičovu dceru baví blbá blondýna

"Táta mi po odvysílání pořadu jen zlehka vytkl výslovnost. Jinak mě chválil," svěřila se Lenka. "Musí mě chválit. Kdyby mi řekl, že to bylo hrozné, tak bych si to vzala hodně k srdci," směje se.

Práce ji natolik bavila, že se rozhodla pilovat jazyk u odborníků. "Už měsíc chodím na hodiny mluvení. Musím zlepšit hlavně artikulaci. Co kdyby přišla další příležitost? Moderovala bych denně, opravdu mě to chytlo," přiznává Lenka, která dá hodně na svého otce.

Jedenadvacetiletá slečna se jinak věnuje modelingu a dostala svou první větší divadelní roli Marušky Berušky ve hře Oldřicha Dudka Český sex aneb Divadlo o radostech a strastech života manželského.

"Jezdíme s ní po celé republice a já v ní hraju blbou blondýnu. Je to vděčná role a těší mě. Roli sexuologa například ztvárňuje Vladimír Čech." Další Lenčiny plány se týkají cestování. Koncem března se chystá s přítelem Janem Fialou do Ameriky. "Honza tam svého času žil a já tam nikdy nebyla. Tak to teď spolu napravíme.

Určitě se podívám na sochu Svobody. Vidět ji je taková nepsaná povinnost každého turisty. Toužím také navštívit Mexiko a Kubu. Snad se tam jednou podívám," věří.