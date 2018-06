Bavič Petr Novotný je dědečkem, rodina už oslavuje

Ester přišla na svět kolem poledne v pražské porodnici v Podolí. "Obě jsou v pořádku, doma už to oslavujeme. I s tátou, který se před pár dny vrátil z pracovní cesty v Mongolsku," pochlubil se iDNES.cz bratr novopečené maminky a bavičův syn Pavel Novotný.

Novotná měla původně rodit až začátkem srpna, holčička ale přišla na svět o čtyři týdny dřív. "Ségra měla strašně malé břicho a lékaři se shodli, že už může ven. Asi se v bříšku nudila," vtipkuje Lenčin bratr. "Je zdravá, a to, že se narodila v osmém měsíci, by neměl být žádný problém," dodal.



Petr Novotný se synem Pavlem

O porodu věděl Pavel dopředu, rodičům ale tuto informaci zatajil. "Naši se hodně strachují, takže jsme jim nic neřekli," uvedl dále Novotný, který je rád, že se jeho sestře narodila právě holčička. "Kdyby to byl kluk, jmenoval by se Kvído Fiala, a to jsme mu nemohli udělat," směje se. "Ester Fialová zní rozhodně líp."



Petr Novotný a Lenka Novotná se svým manželem Janem Fialou

Lenka Fialová žije s manželem Janem už delší dobu, k sňatku se však odhodlali až loni v září, kdy si řekli ano v pražském kostele Sacré Coeur. "Doufám, že naše manželství bude stejně šťastné jako svazek mých rodičů," prozradila tehdy nevěsta, která se vdávala v klasických bílých šatech na ramínka a s kyticí fialových růží. - více o svatbě Lenky Novotné čtěte zde