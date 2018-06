Bavič Novotný: Vytočit se nenechám

13:47 , aktualizováno 13:47

Petr Novotný o sobě říká, že je nenapravitelný optimista. Kam spěje lidstvo? "Nevidím to černě, ale je to téma na knížku a na tu se nechystám, alespoň ne teď po poledni," odpověděl na jednu z otázek čtenářů on-line rozhovoru. "Vytočit se ničím nenechám," psal sám odpověď jinému tazateli. "Občas křičím na děti, ale je to jenom špatně zahraná póza rozčileného otce." Odpovědi najdete ZDE.