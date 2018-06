Batulková by novinařinu nedělala

Každá epizoda je samostatným detektivním příběhem či novinářskou kauzou.

Novinářku by nedělala

Dana Batulková coby Anna je zkušenou redaktorkou, která má zdravý nadhled a cynický přístup k životu. Je to žena, která se cítí rovnocenná mužům a trefně glosuje situace na pracovišti.

Novinářské kauzy však řeší dost nestandardním způsobem, čímž vedení redakce způsobuje občas problémy. Herečka Dana Batulková o ní říká, že je sympatická, a doufá, že se jí podařilo zahrát Annu tak, aby z ní měli stejný dojem i diváci.

Dana Batulková jinak považuje novinářskou profesi za velmi náročnou a někdy i nebezpečnou a tvrdí, že by ji dělat nemohla.

Zuzana Onufráková se provdá

Zuzana Onufráková hraje Veroniku, asistentku Davida Matáska. Zatímco ostatní ženy v redakci jsou docela rázné, ona je prý celkem příjemná. Někdy však řeší moc věcí najednou a je do všeho až příliš zapálená. David se k ní chová jako ke všem ostatním. Žádný bližší vztah spolu nenavážou.

Veronika je totiž přítelkyní jeho velkého redakčního kamaráda Lubora Hájka, kterého hraje Milan Šteindler. Dokonce se prý vezmou. Zuzana je původem Slovenka, ale tím, že studovala v Praze DAMU, má tak dobře zvládnutou češtinu, že by to do ní nikdo neřekl. Režisér Tomáš Krejčí v ní vidí velký talent a předvídá jí zajímavou budoucnost.

Máchovou našli na konkurzech

Irena Máchová, studentka DAMU, hraje redakční krásku Lindu Malou. Než ji režiséři Tomáš Krejčí a Jiří Vejdělek našli, pořádně se zapotili. Konkurzy je prý unavily víc než samo natáčení. Lindě v redakci nadbíhají všichni kolegové, ona se však překvapivě zahledí do stážisty Zdeňka. Toho ztvárnil Michal Novotný z Divadla na Vinohradech. A vidět ho lze také v novém českém filmu Non plus ultras.

David Matásek noviny nečte

David Matásek alias Viktor Sajdl je šéfem přílohy. Jeho sokyní je Bára Kodetová, která šéfuje domácímu zpravodajství. Když se Seidlovi konečně podaří sólokapr, domácí rubrika mu ho vyfoukne - a to je předmětem jejich neustálého sporu. Ve skutečnosti se však mají docela rádi a stanou se z nich milenci. "Jsem vděčný za každý humorný prvek, který moje postava má, protože je to šance hrát něco, co se ode mne neočekává," říká David Matásek.

V soukromém životě Matásek zaujímá k novinářům a novinám docela radikální postoj. Noviny nečte, protože má pocit, že nezávislá žurnalistika u nás neexistuje. Veškeré informace získává z internetu a občas si koupí nějaký časopis.

Kodetová si zvyšuje sebevědomí

Bára Kodetová se kvůli postavě Alice Polákové nechala ostříhat. Naposledy prý měla takhle krátké vlasy v první třídě. Vůbec jí to ale nevadí, a dokonce si je nechá zkrátit ještě víc.

Jako redaktorka je velmi nepřístupná, tvrdá a ambiciózní. Všechny tyhle vlastnosti však ztrácí, jakmile je v dohledu její maminka (Zdena Hadrbolcová). Před tou je opět malá holka. Je svobodná, bezdětná, do vztahů se nepouští po hlavě a nosí v sobě jakési tajemství. "Jsem ráda, že hraju právě tuhle postavu, protože mi to v soukromém životě může dodat trochu víc sebevědomí. Alice ho má na rozdávání," říká Kodetová.