Bastienová nemá čas na partnera, rozpadu manželství se ale nebojí

"Přítel mi chybí, nemáme na sebe moc času a přála bych si s ním být víc. Kvůli práci se teď ale nějak míjíme," přiznává Bastien-Kloubková. S manželem, zpěvákem Alanem Bastienem, nemohla zůstat ani na tradičním vánočním večírku Divadla Broadway a Divadla Hybernia. "Ráno vstávám v půl čtvrté do Snídaně," omluvila se. Alan Bastien si ovšem zábavu neodpustil, manželku pouze vyprovodil k autu a dál zůstal ve společnosti svých kolegů a především dcery z prvního vztahu.

Kloubková jen doufá, že její manželství se nezařadí mezi ta nevydařená a že uteče smolnému roku 2008, v němž se mnohá rozpadla. "Myslím, že náš vztah množství práce neohrozí. Užijeme si teď Vánoce, já budu dělat salát, Alan se postará o ryby, je totiž rybář a poradí si s tím líp než já. Namísto kapra bude asi candát," vypráví moderátorka.



Petr Kolář si vybral svého kapra.

Poprvé u sebe bude mít na svátky svoji maminku, a tak se těší o to víc. Vztah s partnerem se bude snažit utužit na horách. "Hned po Vánocích vyrazíme do Rakouska, kde se budu učit lyžovat. Sice vyrážím hned napoprvé na rakouské sjezdovky, ale vůbec nevím, jak to tam chodí. Vím jen, že nesmím vlézt na černou. A taky vím, že nechci, aby mě učil Alan, chci mít hezkého mladého instruktora," říká se smíchem moderátorka.



Kristina Bastien-Kloubková se dobře bavila.

Hned po návratu z hor ji čeká opět práce. Vedle Snídaně s Novou také zkoušky nového muzikálu Divadla Broadway Mona Lisa, který bude mít premiéru 4. března. Bastienová v něm má podle svých slov krásnou roli, hraje Smrt.



Daniel Hůlka a Libuše Vojtková

Zábava pokračovala bez ní do pozdních nočních hodin. O hudbu se tady postaral herec a dýdžej Michal Tůma a jeho umění ocenili Michal David s manželkou, Filip Renč, Petr Kolář, Michal Suchánek, Daniel Hůlka i Libuška Vojtková. Ta má prý dnes mimochodem ve svém exmanželovi Hůlkovi fajn kamaráda. Nadílkou pro všechny přítomné byl kapr, kterého dostali při odchodu dle libosti celého či naporcovaného.