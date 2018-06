Bastien neuspěl v muzikálu Renče, který randí s jeho manželkou

Bastien si z neúspěchu hlavu neláme. Prý i proto, že se schyluje k zajímavější práci. "A mohla by to být i větší záležitost, ale já nic víc neřeknu, jsem totiž trochu smolař. Jednak to nemusí vyjít, a pak mám také zkušenosti, že zajímavé projekty vám může někdo s naprostým klidem vyfouknout. A to bych fakt nechtěl," řekl.

Kromě Renče na projektu spolupracuje i Kloubková, jež se stará o choreografii.

VIDEO: Renč se rozhodl: Lože bude sdílet s Kloubkovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alan Bastien a Kristina Kloubková se rozhodli pro rozvod loni v létě, po dvouletém soužití. Odůvodnili ho tehdy citovou vyprahlostí, která způsobila, že jejich společná domácnost připomínala spíše společný život dvou sourozenců. Od okamžiku, kdy podali žádost o rozvod, uplynulo už půl roku a je jen otázkou dnů, kdy jim úřady dají rozvodový štempl.

"Už nejsem zlomený Alan Bastien, jak jsem si někde přečetl. Takové životní situace nejsou pochopitelně lehké, ale jde se dál. Ani inzerát do seznamky si nebudu dávat. Jsem normální chlap a už mám i na nějaké ženské políčeno. A musím přiznat, že je o mě zájem," prozrazuje se smíchem.

Rozchod podle něj proběhl velice klidně, ani tahanice o majetek se nekonají. Herec a zpěvák své manželce přenechal i kočku Rozárku.