Basketbalová hvězda se rozvádí

"Oba doufají, že média budou respektovat jejich právo na soukromí v těchto těžkých časech," řekl Jordánové právník Don Schiller a k záležitosti se odmítl dál vyjádřit. V šestistránkové žádosti se píše, že nepřekonatelné rozdíly způsobily nezvratný rozpad manželství, které by nezachránily ani pokusy o usmíření.Manželé Jordánovi se brali 2. srpna 1989 v Las Vegas a mají tři děti ve věku od 9 do 13 let. Když Jordan v roce 1994 poprvé ukončil svou basketbalovou kariéru, uvedl jako důvod, že chce víc času trávit s rodinou. Nyní je křídlo Washingtonu Wizards jedním z nejbohatších sportovců na světě, za poslední sezónu v dresu Chicaga Bulls vydělal 30 milionů dolárů.