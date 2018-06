Basingerová se svlékla i v padesáti

Věk nehraje v lásce a erotice vůbec žádnou roli. Tvrdí to Kim Basingerová, která se v novém filmu The Door in the Floor objevuje v nahých scénách po boku mnohem mladšího hereckého kolegy Jona Fostera.