Basingerová se děsí vánočních dárků

"Několikrát jsem dostala škodolibý dárek záměrně. Loni mě ale jeden z dárků pěkně vyděsil, ale to dárce skutečně nemohl tušit," usmála se herečka.

A co tedy Basingerovou o loňských Vánocích tak vyvedlo z míry?



"Dostala jsem obrovského chlupatého pavouka. Takovou havěť přímo nenávidím. Darovali mi ji ale přátelé mého bývalého muže Aleca Baldwina, kteří nemohli vědět, že se pavouků děsím," popisuje hrůzné Vánoce devětatřicetiletá Kim.



Další překvapení jí připravila její sedmiletá dcera Ireland. "Ve svých šesti letech se mi rozhodla darovat bílou myšku. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby k ní ovšem nepřibalila také recept, jak si ji co nejchutněji připravit na grilu. Podstrčily jí ho tehdy mnohem starší kamarádky, jimž bylo až moc dobře jasné, co to se mnou udělá," pokračuje Basingerová.



Třešničkou na dortu ovšem byly Vánoce před třemi lety. Tehdy se 22. prosince Kim zúčastnila velkolepé večeře, na níž byla většina uznávaných hollywoodských producentů.



"Nemohla jsem si tenkrát dovolit žádné faux pas. A to ani přesto, že v každém jídle byl alespoň kousek masa, a já jsem přitom zapřísáhlá vegetariánka," dodala s úšklebkem hollywoodská hvězda.