Basingerová: Eminem je fracek

, aktualizováno

Několik týdnů natáčení snímku 8 Mile, který v právě dostal do českých kin, stačilo filmové hvězdě Kim Basingerové k tomu, aby si udělala o Eminemovi jasno. "Je to jen obyčejný fracek. Tváří se jako kdyby neuměl do pěti napočítat a přitom to asi opravdu neumí," nechala se slyšet Kim.