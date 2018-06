Basiková tají místo porodu, v lázních ale dítě na svět nepřivede

"Četla jsem, že odjíždím do lázní, kde budu čekat na příchod miminka. Jsou to výplody bulváru. Do Luhačovic sice odjedu, ale jen na víkend a s celou rodinou. Mám tam kamarádku a užívám si tam různých koupelí a perličkových lázní, které mi dělají moc dobře. Kde budu ale nakonec rodit, to si nechám pro sebe, chci mít v tomto ohledu naprostý klid a soukromí. Jestli to tedy bude v Praze, v Brně, nebo někde jinde, nepovím. Upřímně ani nechápu, proč se rozpoutal takový zájem o moji osobu jen proto, že jsem těhotná," ptá se sama sebe Basiková.

Co netají, je způsob porodu. Stejně jako prvorozená dvojčata, která se v průběhu těhotenství otočila proti sobě, přijde miminko na svět císařským řezem. Jestli to bude holčička, nebo chlapec, si rodiče stále nenechali prozradit, vymyšlené ještě nemají ani jméno. "Mně by se líbil pro chlapečka Karel po mém tatínkovi, který se bohužel našeho štěstí nedožil," svěřila zpěvačka.



Ivan Vodochodský a Bára Basiková

U porodu bude samozřejmě její o patnáct let mladší manžel Petr Polák, který se na své první dítě moc těší a k Báře je mimořádně pozorný a milý. "Petr je opravdu skvělý manžel, krásně se o mě stará. Zvlášť v těchto chvílích oceňuju pomoc s dvojčaty. Mně už se kolikrát nechce nikam jít, nebo mám práci a on se sebere a někam s nimi vyrazí."

S prací zpěvačka na nějakou chvíli rozhodně skončí, chce si posledního dítěte maximálně užít. Minulý týden se v Divadle Ta Fantastika rozloučila se svými fanoušky recitálem a k pravidelnému zpívání u klavíru se vrátí, až na to bude vhodný čas. Dlouho ovšem doma přece jen nezůstane. Už půl roku po porodu se postaví na prkna Divadla Kalich, kde se bude od září hrát obnovený muzikál Johanka z Arku. - čtěte Basiková bude v Johance z Arku zpívat i přebalovat

"Na tuhle jedinou nabídku jsem kývla, nepředstavuje pro mne žádnou námahu. Na roli Panny orleánské se už nemám co učit, budu ji jen oprašovat. Navíc se v ní budu alternovat s Lucií Šoralovou, takže na mne vyjdou tak čtyři představení za měsíc," říká Basiková.

Seznámit se s prostředím Divadla Kalich a se svými budoucími kolegy přišla na stou reprízu Landova muzikálu Touha. Nejen, že se zapojila do děje, když se v jedné scéně objevila na jevišti, stala se navíc i patronkou tohoto jubilejního představení. Do Kalichu už se těší a Kalich se prý těší na ni.

"Jsem rád, že Bára Basiková rozšíří naše řady, schraňuju v našem divadle jen ty nejlepší profesionály a ona k nim rozhodně patří," dodal principál Kalichu Michal Kocourek.