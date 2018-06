Basiková s manželem ukázali syna, o Vánocích ho bavil papír

"Tedík byl celý večer strašně hodný, seděl s náma u stolu a v klidu vydržel celou štědrovečerní večeři. Ze stromečku byl samozřejmě nadšený, nezajímaly ho ale vůbec hračky, nejvíc ho zaujal balící vánoční papír," vypráví zpěvačka.

Kapra, řízek ani salát samozřejmě potomek slavných rodičů, Báry Basikové a producenta Petra Poláka, ještě neochutnal. Zpěvačka ho stále kojí a to je také důvod, proč ho vozí všude s sebou. Před Silvestrem, 29. prosince, se podíval s maminkou do liberecké Tipsport Areny, kde se konalo poslední koncertní vystoupení Jesus Christ Superstar. Jeho protagonisté spolu s hvězdnými hosty zavzpomínali na dobu před patnácti lety, kdy se tato rocková opera poprvé objevila na divadelních prknech.

"Tenkrát byly mým holkám dva roky, těch patnáct let hrozně uteklo. No a dnes je na světě Tedík, který v zákulisí s tátou celý koncert protancoval," říká s úsměvem Basiková. Na lidi a společenský život je prý díky její práci zvyklý stejně jako na různé šatny a hotely, kterých už během svého zatím krátkého života poznal nespočet. Jde z náruče do náruče, na všechny se usmívá, dokonce skvěle pózuje i před objektivem fotoaparátu. Zoubek, který svým roztomilým dětským úsměvem ukazuje, prý našla maminka. "Už jsem si za něj koupila nové šaty. Ty červené, co jsem měla na vystoupení, to ale nejsou, ty už mám delší dobu," hlásí Basiková.

Rodiče samozřejmě úzkostlivě dbají na režim, který takhle malé dítko potřebuje, takže zpěvaččinou prací, jenž mimochodem zatím není tolik, netrpí. Dokonce se zdá, že se mu zamlouvá. Že by byl Theodor Polák zrozen pro showbyznys podobně jako syn Lucie Bílé Filip Kratochvíl?

"To snad ne," brání se této představě se smíchem Basiková. Byl by to ale na druhou stranu její první potomek, kterému by nebyla sláva jeho rodičů na obtíž. Prvorozená dvojčata totiž špatně snášela, když se o nich mluvila jako o "dcerách té slavné zpěvačky Báry Basikové" , věnují se naprosto jinému oboru a dodnes se nerada vystavují zájmu veřejnosti a tím spíš novinářů a fotografů.

Liberecký třináctý a závěrečný koncert Jesus Christ Superstar byl poslední akcí Basikové v tomto roce. Odložen byl z 8. prosince kvůli zánětu hlasivek hlavního představitele Kamila Střihavky.

Kamil Střihavka a Dan Bárta Bohouš Josef a Dan Bárta

"Jsem už úplně zdráv a jsem rád, že na mě diváci počkali," řekl Střihavka. Do poslední chvíle měli jeho hlasivky v péči foniatři a jen díky nim mohl nakonec podat perfektní výkon, na který jsou u něj všichni zvyklí.

Vedle něj se pod taktovkou Oty Balage ve dvouhodinovém představení na pódiu vystřídali Dan Bárta, Jiří Korn & 4tet, Bohouš Josef, Aleš Brichta, Dasha či Tereza Černochová.