Basiková: Muzikály? Už nikdy!

Kolegové z hudební branže nad jejím rozhodnutím kroutí hlavou. Bára Basiková totiž tímto krokem vědomě opouští vody showbyznysu. Plavala v nich úspěšně řadu let a během nich dokázala zhodnotit i muzikálové příležitosti.

Začínala Máří Magdalénou v Jesus Christ Superstar a "končila" Lucrezií Borgiou ve stejnojmenném představení v Národním divadle. Loni jí nabízeli další čtyři muzikálové postavy, ty však už nevzala. Dala přednost odpočinku a rodině. "Přestalo mě to bavit. Najednou jsem si uvědomila, že v životě jsou podstatnější věci, než je showbyznys."

Začala doprovázet svého manžela architekta Jaromíra Pizingera na pracovních cestách do zahraničí a soustředila se na výchovu svých dvanáctiletých dvojčat Anny a Marie. Navštívila Itálii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a před pár dny se vrátila z Malediv. Příští rok chce svému choti dát k narozeninám dovolenou na Kubě. "Chceme ji vidět, dokud tam ještě vládne Fidel Castro. Až tam budou Američané, všechno bude jinak. Zatím si Kuba drží svoji původní tvář."

S muzikály skončila

Teď ji však čeká zkouška ohněm koncert s Precedensem, který se uskuteční už tento čtvrtek v pražském Lucerna Music Baru. Představí na něm starší repertoár i nové písničky, které jí napsal Martin Němec, jenž je duší kapely. A zazpívá i duety s Petrem Kolářem, kterého v Precedensu vlastně vystřídá.

"Zkoušeli jsme přiměřeně. Staré věci mám v hlavě pořád, spíš šlo o to, sladit se technicky," říká. S větší koncertní šňůrou do budoucna nepočítá. "Myslím si, že je lepší udělat míň koncertů, zato pořádných. Objet větší města a dobré kluby." Do muzikálu prý už také nevstoupí. "Byla to jedna etapa mého života. Jsem ráda, že jsem si to zkusila, ale už mě láká něco jiného," prohlašuje.

Když dostala nabídku od Martina Němce, dlouho o ní přemýšlela, než ji vzala. Uvědomuje si, že se vydává tou nejtěžší cestou, ale přijde jí smysluplná. I když v anketách popularity jako Český slavík v budoucnu příliš šancí na přední umístění mít nebude.

"Mě už to stejně nezajímá. Mojí metou teď bude můj dobrý pocit a dobré svědomí a ohlas několika lidí, jejichž názor je pro mě zásadní, a taky určité skupiny fanoušků, kteří mě mají nejradši jako rockovou zpěvačku. Nevím, jak se mi bude dařit, nedělám si velké naděje, ale přesto mi to stojí za to."