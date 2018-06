Basiková: Manželovi jsem nestačila

Není moc příjemné probírat s někým konec jeho manželství, zvlášť když ten konec neplánoval. Když Bára Basiková vypráví o svých pracovních plánech, je nadšená, září.

Když přijde řeč na rozvod, mluví tiše až nesměle, klopí oči. A bere vinu hlavně na sebe. „Nestačila jsem mu, nezvládala to, nesplňovala jsem to, co Jaromír očekává od partnerky.“

* Váš manžel požádal o rozvod, několik měsíců s vámi nebydlí, našel si jinou ženu, končí váš desetiletý vztah. Jaká reakce lidí je vám protivná? Vadí vám, že se vás na to stále někdo ptá?

Nevadí mi žádná reakce, opravdu. Dojímají mě ty telefonáty od mých, ale třeba i manželových kamarádů a známých: Vem holky a přijeď, když se ti bude chtít. A až budeš něco potřebovat, zavolej.

* A není vám to nepříjemné právě proto, že vám to připomíná smutnou věc, konec vztahu?

Ne, vůbec, po každém takovém telefonátu, ač mi často tečou slzy, si říkám: To je tak dobře! Ozývají se mi i lidi, které jsem léta neslyšela a neviděla. Chápete – objeví se právě teď a řeknou, že je mrzí, co se mi stalo. Anebo nějaká kamarádka: Víš, já jsem ti nechtěla volat, aby to nebylo blbý. Nezlobíš se? Někdo si nebyl jistej, jestli má volat v době největší krize, nebo má naopak počkat. Někdo se stydí, neví, jakej tón nasadit... Mně se to zdá hrozně milý. Něco takového se mi stalo poprvé v životě a tahle stránka věci je krásná. Rozhodně to povzbudí.

* Manžel se odstěhoval v únoru. Kdy jste pochopila, že vztah končí?

Vlastně už loni na podzim, když jsem začala znovu pracovat.

* Vadilo mu to?

To je mnohem složitější.

* Podle mého názoru jste před těmi deseti lety našla někoho, o kom jste věděla, že je extrémně silná osobnost, a úplně jste se mu vydala a odevzdala. Úplně dobrovolně a plánovaně. Do té doby jste byla samostatná osobnost, zvyklá starat se sama o sebe, a ke svému druhému manželovi jste se šla schovat, odpočinout si, nechat se vést...

Ano, bylo to tak. Do toho vztahu jsem šla absolutně svobodně a dobrovolně. Jaromíra jsem hrozně respektovala a uznávala. Dnes mi lidi říkají, že jsem to dělala až moc, že jsem moc potlačila svou identitu.

* Souhlasíte s tím?

Souhlasím, ale když to člověk dělá, tak si to neuvědomuje. Dělala jsem to z naprosto upřímné, oddané a věrné lásky. Upnula jsem se k němu se vším všudy. Našla jsem v něm oporu, manžela, otce pro své tehdy pětileté děti. A také partnera, který je velmi dominantní, náročný, kritický, přísný...

* Protivný pokud není po jeho.

To ne, ale on měl vždy jasno a já nevěděla. Ale byla jsem šťastná a vyhovovalo mi to. Hledala jsem v něm zázemí, jistotu. A věděla jsem, že z jeho strany to byla oběť – bylo mu dvaačtyřicet a našel si ženu s dvěma malými dětmi.

* V čem byl problém?

Ve mně. Ukázalo se, že nesplňuju jeho požadavky. Byl tak náročný, že jsem to prostě asi nezvládla. Neměla jsem v sobě kapacitu, abych mu byla rovnocennou partnerkou. On vždycky běžel hrozně rychle a já mu nestačila.

* V čem?

Ve všem. Tím, že je starší, zkušenější. Byl léta ve světě a má za sebou spoustu vztahů, vyhodnocuje věci strašně rychle. To umí hodně chlapů, ale on má navíc schopnost se některými věcmi vůbec nezabývat, jednat absolutně pragmaticky a hnát se dál a dál. Já mám sklon občas ustrnout, užít si to, pokud je to fajn. A pokud je to negativní, přemýšlet o tom. Jaromír nepodstatné nebo vyřešené okamžitě zahazuje a jde nekompromisně dál.

* To je rys extrémně silných osobností.

A to on je. Ale já jsem to nestíhala. Byla jsem kritizována, že nemám odhad na lidi, neumím se orientovat v profesních vztazích, že neumím dobře vychovávat děti, že dělám spoustu chyb.

* A pokud jste měla víru v to, že on je ta silná osobnost, která má pravdu, tak vás to muselo o to víc užírat.

Hodně. A já jsem sebevědomí nikdy neměla.

* No to snad zase ne.

Opravdu neměla. A tohle bylo pro mě velice těžké. Když jsem ho v něčem zklamala, tak jsem měla výčitky a pocit prohry. Byla jsem přesvědčena od začátku, že se k němu moc nehodím. Věděla jsem, že je náročný a že to s ním budu mít těžké. Na druhou stranu, když jsem si ho brala, říkala jsem si: Kdyby to mělo být jen na rok, tak mi to za to stojí. Ale tak náročný vztah jsem nečekala. Byl zvyklý na sebevědomější, schopnější a tvrdší partnerky.

* Na profesionální ženy.

Asi tak. Mně třeba Jaromír vyčítal, že se s některými lidmi vůbec bavím. Jenže já mám docela vyvinuté sociální cítění a pro mě není problém být ve společnosti sociálně slabších lidí. Mám dost přátel z dětství, kteří jsou bohužel na okraji společnosti, ale pro mě to není rozhodující. A jemu to vadilo. Byla to ode mě troufalost se do takového vztahu pustit. Neměla jsem na to.

* Co na to vaše dcery? Přece jen jim deset let nahrazoval otce.

Měl je moc rád a přijal je za vlastní. Měly ho rády a svým způsobem mají dodneška. Ale už jsou to velké holky, je jim patnáct. Instinktivně cítily, že to mezi námi vázne, přestaly s ním komunikovat a přilnuly ke mně. Holky jsou pro mě nejvíc.

* Říkala jste, že vám muž vyčítal i chyby v jejich výchově. Jaké?

Že jsem nebyla přísnější a důslednější. Ale každý člověk vychovává děti, jak umí a cítí. To vás nikdo nenaučí.

* Máte dvě, ale jsou to vaše první děti.

No právě, všechno dělám poprvé – i když jsou dvě. Vzpomínám na své dětství, občas dám na radu kamarádky. Mrknu, co píšou knížky, ale především poslouchám instinkt.

* Vy jste se svou výchovou spokojená?

Určitě. Jsou to fajn holky, upřímné, čestné. Kamkoliv přijdeme, slyším: Ježiš, ty máš tak bezvadný holky! To se dobře poslouchá.

* Zažila jste v manželství dva extrémy. Napřed jste si vzala muže, který zůstal doma s malými dětmi, a na vás bylo, abyste vydělala peníze. A pak jste deset let žila s autoritativním mužem. Ženy si občas vybírají podle vzoru – otec, bratr, minulý partner. Vy jste se vdala za úplně opačné typy mužů. Není to zvláštní?

Je. Byli absolutně opační. Ale dopředu jsem o tom nepřemýšlela.

* A kdybyste si měla vybrat teď? Co vám bylo bližší?

Vybrala bych si od každého něco. Ideální mix. Nikdo není dokonalý a manželství je vysoká škola tolerance, úcty a respektu. Teď ale vím, když na začátku vztahu víte o nějaké partnerově vadě, uvědomte si, že ta vada nezmizí. Naopak. Jestli je to něco zásadního, jděte od toho pryč! Mám to vyzkoušené. Pokaždé mi něco vadilo, ale protože jsem byla zamilovaná, měla jsem tendenci to překousnout. Samozřejmě nemluvím o házení ponožek na zem, ale o zásadních věcech.

* To se ale těžko odhaduje. Můžete spoléhat na sílu vztahu, která vám třeba pomůže překousnout partnerovy nedostatky. Někomu můžou nakonec vadit i ty ponožky a někdo snese celoživotní nevěru!

Jasně, každý to má jinak. Mám na mysli větu: On se změní! Já totiž tvrdím: Ani omylem! Bude to horší! O tom jsem se přesvědčila.

* Druhému muži jste se oddala, přejímala jste jeho názory, nechala si radit. Víte o věci nebo o rozhodnutí, které byste bez jeho vlivu udělala jinak?

Spíš zjišťuju, že ty jeho rady byly opravdu dobré. Měl intuici a zkušenost. Skoro pokaždé jsem zjistila, že jeho názor byl lepší než ten můj, často opačný. Když jsem ho poslechla, udělala jsem dobře. Ale neposlouchala jsem ho ve všem, proboha! Ale v mých profesních věcech občas ano.

* To znamená co? Nabídky k práci? Radil vám: neber tu roli a tak?

Přesně tak.

* Kdybyste teď třeba váhala s nějakou pracovní nabídkou, budete chtít znát jeho názor? Zavoláte mu?

Ne. Umím se rozhodovat, ale jeho názor mi bude chybět.

* V čem nejvíc?

Když ještě mezi námi bylo všechno v pořádku, trávili jsme rádi čas sami dva. Nevyhledávali jsme společnost jako jiné páry, které znám. Byli jsme doma a povídali si. Fakt jsme těch deset let povídali a povídali. Úplně o všem, co vás napadne. To mi bude chybět.

* Nenahradí to kamarádky?

Nevím. Mám prostě ráda partnery, kteří si rádi povídají. Možná je to dluh z dětství, protože u nás doma se nemluvilo vůbec o ničem. Jsem z rozvrácené rodiny. Bohužel neexistovala žádná debata se mnou jako s dítětem, pak puberťákem. Byla jsem frustrovaná, protože jsem byla zvídavá, ale neměla jsem protějšek. Zlomilo se to až v mých šestnácti letech, kdy jsem poznala svého prvního kluka a zároveň jeho rodiče. Okamžitě jsem si je zamilovala a oni mě taky. Dodnes se s nimi přátelím a považuju je za své druhé rodiče, protože oni mi to povídání si s dospělými nahrazovali. Naučili mě diskutovat o všem. Od té doby vím, že potřebuju chlapa, s kterým si budu mít o čem povídat. A Jaromír v tom byl bezva.

* Chybí vašim dcerám? Chtějí ho vidět?

Musí se rozhodnout všichni tři. Já do toho nebudu zasahovat. Ale určitě jim nebudu bránit. Štvou mě lidi, kteří si děti násilím odebírají, nebo je naopak násilím drží u sebe. To je strašný zločin. Ve své tuposti si neuvědomují, že ubližujou nejvíc těm dětem. Víte, co považuju za důkaz lásky k dítěti? Schopnost překousnout něco hořkého, co cítím k bývalému partnerovi, a nechat rozhodování o tom, s kým chce zrovna být, právě na tom dítěti.

* A chtějí se holky s Jaromírem vidět?

Teď ještě ne, je to čerstvé. Musím říct, že jsme teď takové stmelené, držíme spolu. Potkalo mě neštěstí, ale tohle je neuvěřitelně krásný.

* Je to rok, co zase „normálně“ pracujete – předtím jste si dala dvouletou pauzu. Jaké to je?

Vrátila jsem se hlavně ke koncertování s kapelou Precedens, lidi na nás chodí, mám radost.

* Jste považovaná za muzikálovou herečku a zpěvačku. K tomu už se nevrátíte?

Za poslední tři roky jsem odmítla mraky muzikálových nabídek. Žádná mě neoslovila, hraju pouze v Obrazu Doriana Graye, ke kterému složil hudbu Michal Pavlíček. Mám pocit, že v Česku už snad všechny muzikály byly, že všichni hrajou ve všem, jen se tak přelévají z jednoho do druhého.

* Jenže pro někoho je to způsob obživy. Vy jste mohla odmítat, byla jste finančně nezávislá.

Byla jsem vždycky finančně nezávislá, i v době mé profesní pauzy, a jsem dodnes. Bohužel uživit se touhle profesí není legrace. I činoherní herci hrají v seriálech nebo v reklamě, protože potřebují z něčeho žít. Především chlapi to mají těžké. Kamarádím s Kamilem Střihavkou nebo s Petrem Kolářem a vím, jak moc musí pracovat. Mají rodinu, děti a hypotéka se neptá.

* V jedné etapě vašeho života, když byly vaše dcery ještě malinké, jste byla taky takový chlap – živitel rodiny. To jste asi nemohla tolikrát odmítat nabízené příležitosti.

To ne, ale všechno jsem nebrala ani tehdy. Dostala jsem nabídku na volební kampaň pro Mečiara. A to za opravdu strašné peníze...

* Kolik?

To nemůžu říct.

* Je to už dávno...

Pět milionů.

* To bylo ještě před rozdělením federace?

Myslím, že těsně po rozdělení. A pozor, několik mých kolegů do toho šlo. Ale pro mě přesně tohle byla a je ta hranice. Ale měla jsem štěstí na dobré nabídky. Například jsem dostala roli v úspěšném muzikálu Jesus Christ Superstar. Ten neměl sebemenší problém s návštěvností, hráli jsme i devětkrát týdně. Tehdy nebylo za představení moc peněz – pro hlavní role tři tisíce. Ale když jich bylo tolik, napočítalo se to. Byla to finanční jistota, taková moje továrna. Už jen ty píchačky chyběly.