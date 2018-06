Basiková i Krainová si přejí dítě

Simona Krainová se chce letos vdát, i když datum a místo sňatku hodlá přísně tajit. Rodinu plánuje v nejbližších pěti letech."Když mi bylo jednadvacet, myslela jsem si, že ve třiceti už budu mít dávno děti," řekla na oslavě narozenin a přiznala, že s modelingem chce definitivně skončit. "Nejhorší moment je ten, kdy modelka čeká na ten poslední telefon," obává se filmová partnerka Lukáše Vaculíka a kráska z Policejní akademie.

Simona, která kromě přestavby půdního bytu právě ještě shání prostor pro provozování nočního baru, čekala, že se ráno v den svých třicátých probudí a bude jí všechno bolet. "Nic se ale nezměnilo. Ale jestli změny přijdou, tak doufám, že jen ty příjemné."

Modelku dal se zpěvačkou před časem dohromady Simonin přítel a nastávající Bořek Slezáček, který má s Basikovou zpívat v chystaném muzikálu Devět a půl týdne. Představení pruduje Bářin manžel Jaromír Pizinger. "Jsme už teď taková rodinka, chodíme spolu na večeře a trávíme spolu veškerý volný čas," směje se Krainová, která oslavu pro své přátele svolala.

Basiková nyní zpívá v muzikálech Johanka z Arku a Kleopatra, koncertuje s Petrem Maláskem a Jaroslavem Svěceným, připravuje se na jarní a letní koncerty s Michalem Pavlíčkem. Také ji láká psaní filmových scénářů. "Co jsem si v životě přála, už mám – děti a profesi zpěvačky," přiznala na oslavě narozenin Bára Basiková. "Co bych si ale ještě přála? Třetí dítě! Dvojčatům Aničce a Marušce bude v dubnu už jedenáct. "Jsou ve věku, kdy by mi s výchovou pomáhaly jako chůvy," představuje si zpěvačka. "Bratříčka nebo sestřičku by moc chtěly."

Narozdíl od Bořka Slezáčka, kterého bylo na oslavě všude plno, Bářin partner na narozeninách chyběl. Tou dobou se vracel z Olomouce, kde dojednával zakázku týkající se tamního divadla. Zatímco Bořka Slezáčka bylo na oslavě narozenin všude plno, Jaromír Pizinger vůbec nepřišel.

Kromě narozeninových dortů se mezi dary objevila řada kuriozit. Pavel Duba, sponzor modelčina kalendáře pro rok 2003, věnoval Krainové velké zrcadlo. "Aby ses mohla ve svém novém půdním bytě koukat na to, že jsi stále krásná," popřál jí. Lichotku ale pohotově shodila zakladatelka modelingové agentury Czechoslovak Models Milada Karasová: "To by mělo být zvětšovací zrcadlo, protože po třicítce už přece jen člověku slábne zrak…"