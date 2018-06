Basiková coby zpěvačka v šantánu a operní diva stíhá ještě psát

"Bylo mi devatenáct, bydlela jsem v Karlově ulici, v pokoji nad podloubím, kterým jezdily tramvaje. Měla jsem doma stařičký psací stroj a pokaždé, když jsem přišla domů, psala jsem, co se mi honilo hlavou. Když to čtu dnes s odstupem těch let, musím se spoustě věcí smát," řekla o svém prvním románu Rozhovory s útěkem Bára Basiková.

Napsala ho v roce 1982, vyšel o několik let později, a to díky spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Ten si ho přečetl a byl jím tak zaujatý, že z vydání už nešlo couvnout. Už na přebalu prvního vydání je zmínka o tom, že Basiková chystá pokračování Rozhovory s útokem.

Bára Basiková při autorském čtení ze svého románu Rozhovory s útěkem

"Měla jsem nějaké poznámky, ale nikdy jsem knihu vážně nezačala psát. Z celého pokračování tak je zatím jenom ten název," doplnila zpěvačka. Jednou se prý ale rozhodně k psaní vrátí a další román napíše. "Témat, o kterých bych chtěla psát, je spousta" prozradila Basiková.

V nejbližší době se jako autorka představí na svém chystaném albu, pro které si sama píše texty. Deska by měla vyjít příští rok.

Basiková je tváří kampaně Dej si bacha!, která upozorňuje na problematiku HIV/AIDS (více zde) a v rámci projektu Art for Life kromě autorského čtení vystoupila spolu se sólistou Státní opery Praha Miguelangelem Cavalcantim.

"Je to pro mě zajímavé zpestření běžného programu, navíc tím pomáháme dobré věci," řekla zpěvačka.

Bára Basiková, korepetitorka Jelena Nosková a saxofonista Dušan Vysloužil Bára Basiková a Miguelangelo Cavalcanti

Art for Life už nabídlo v listopadu téměř desítku kulturních akcí, v kalendáři představilo vášně známých osobností (více čtěte zde), proběhla aukce uměleckých děl a své autorské čtení měly také Bára Nesvadbová, nebo Natálie Kocábová.

Závěrečný večer Art for Life Night se uskutečnil 30. listopadu v pražském klubu Lávka. Sdružení vybralo v rámci benefičního projektu na prevenci šíření viru HIV téměř 370 tisíc korun - zatím nejvíce v jeho čtyřleté historii. U příležitosti Světového dne boje proti AIDS (1. prosinec) vypustili hosté večera u Karlova mostu 176 rudých balónků, kterými si připomněli 176 obětí AIDS v Česku.