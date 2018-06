Basiková: Co mi vadí na manželovi? Trošku moc hulí

PETR POLÁK, PRODUCENT, HEREC, MANŽEL BÁRY BASIKOVÉ

ČÍM BYLA VÝJIMEČNÁ SVATBA

Vydrželi jsme pít slivovici tři dny.

KDE TEĎ HRAJU

Dohrávám jedno představení v Komedii, ale divadlu se už intenzivně nevěnuju, spíš produkuju koncerty. Na příští rok třeba chystáme s Michalem Pavlíčkem starším i s mladším veliké turné.

PROČ UŽ MĚ DIVADLO NELÁKÁ

Nebráním se mu, ale všechno nějak vyšumělo po vážném úrazu. Jeden zakomplexovanej režisér mě napadl, nadvakrát mi zlomil kotník, ze dne na den jsem přišel o role, rok a půl pak chodil o berlích.

KDY JSEM BÁRU ZAREGISTROVAL

Z médií už v dětství, i když kapely jako Stromboli nebo Precends nebyly přímo mým šálkem čaje - ty si možná pouštěli moji rodiče... Osobně jsem Báru poznal, když mě Michal Pavlíček přizval k produkci muzikálu Obraz Doriana Graye. Ona si to první setkání nepamatuje, já jo.

ČÍM SI MĚ ZÍSKALA

Nejdřív jsem se s ní jen skamarádil, stejně jako s ostatními herci, dlouho jsme si povídali, na žádný vztah nemysleli, ale on pak vznikl. U mě bylo rozhodující, že je Bára upřímná, nekalkuluje a přesně ví, co chce.

KDO O NÁS MĚL POCHYBNOSTI

Jedna z mých blízkých se s tím nesmířila. Od začátku náš vztah podceňovala, odsuzovala věkový rozdíl, pochybovala, jestli nejsem s Bárou jenom kvůli jejímu jménu, abych někam šplhal, ale z toho si moc nedělám. Dotyčná nezná Báru natolik, aby o tom mohla mluvit... A zajímavé je, že z Bářiných známých nepochyboval vůbec nikdo.

KDO Z NÁS JE DOMINANTNÍ

Máme harmonický vztah. Když už jeden nemá sílu, tak ho druhý povzbudí, mile překvapí, vytáhne do divadla, na koncert, na výlet, nebo ho klidně nechá spát – dokážeme si vyjít vstříc.

CO SPOLEČNĚ POSLOUCHÁME

S Bárou si pustíme třeba německou taneční kapelu N. O. H. A., ve které hraje i pražský saxofonista Filip Noha.

JAK DOBŘE JI ZNÁM

Kde nejdál Bára zpívala?

Myslím, že v Americe. V Chicagu pro krajany.

Bára: To máš asi pravdu. Ale pro Čechy jsem zpívala taky na Bali nebo na Borneu.



* 27. prosince 1978 v Konici u Prostějova Rodák z Hané vystudoval v Praze konzervatoř a od šestnácti hrál v divadle - vystřídal chebské, olomoucké, brněnské a pražskou Komedii. Je výborným instrumentalistou bez kapely a tanečníkem, živí se jako producent na volné noze.

BÁRA BASIKOVÁ, ZPĚVAČKA, MANŽELKA PETRA POLÁKA

NA KOLIK LET SE CÍTÍM

Na třicet. Nekonečně líp než před třemi lety, kdy jsem se léčila z velikých depresí na psychiatrii.

CO MI NA PETROVI VADÍ

Jediná věc. Na můj vkus trošku moc hulí.

JAK VNÍMÁM NÁŠ VĚKOVÝ ROZDÍL

Ještě před pár lety bych řekla, že je to neperspektivní, a nikdy by mě nenapadlo, že takový vztah zažiju. Ale když jsme spolu začali chodit, tak mi došlo, že věk nevnímám. Rozuměli jsme si v zásadních věcech a já si řekla: Vždyť je to perfektní! Možná proto, že se Petr od čtrnácti stará sám o sebe a prožil toho dost.

CO DŮLEŽITÉHO MĚ NAUČIL

Žít v klidu. Dřív jsem byla hektická a spěchala v soukromí i pracovně, ale dnes už spoustu věcí vypouštím... Zklidnil mě svou srdečností, laskavostí, laskavostí a navíc hraje na kytaru nebo na klarinet, skvěle klarinet tancuje, a to jsou taky příjemné věci.

KDY JSEM BYLA NA PÓDIU V EUFORII

Na svatého Václava jsem měla koncert se symfonickým orchestrem na Hradě, nádvoří bylo plné, krásně to znělo, všichni měli vznešený pocit, a v tu chvíli jsem si říkala, že nedělám úplně marnou věc.

JAK S PETREM SPORTUJEME

On hraje fotbal, já nesportuju - nenávidím sport.

CO ŘÍKÁM DCERÁM O VZTAZÍCH

Prošly si školou života. Zažily několik vztahů mých, viděly chyby, a dneska, když je jim šestnáct a půl, jsou v mnohém rozumnější než já sama. Kolikrát řeknou: Mami, tohle nedělej.

JAK VÁŽNĚ POMÝŠLÍM NA TŘETÍ DÍTĚ

Nechávám tomu volný průběh. Ale kdyby přišlo, budeme šťastni.

CO MI CHYBÍ KE ŠTĚSTÍ

Nic. Mám dvě báječné a zdravé dcery, se kterými si rozumím, práci, která mě baví a uživí, vedle sebe chlapa, se kterým se máme rádi, je co jíst, je kde bydlet.

JAK DOBŘE HO ZNÁM

Jaké měl idoly v pubertě?

To jste mě nachytal na švestkách, nevím.

Petr: Jak to můžeš vědět, když to nevím ani já? Ale v hudbě jsem poslouchal hlavně freejazz.