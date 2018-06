Basiková chodí do autoškoly

Program výuky má v autoškole díky své pracovní vytíženosti individuální, a tak ani netuší, kdy bude moci vyjet do ulic Prahy sama. Zatím má za sebou dvě jízdy.

„Jednou jsem jezdila na parkovišti a podruhé už jsem byla na chvíli v nepříliš frekventovaných ulicích města. Bylo to v pohodě a strašně mě to bavilo,“ prozradila zpěvačka.

Učitele má prý trpělivého. Jen ji musí trochu brzdit. „Vyčítá mi rychlou jízdu. Mě totiž štve, když to neodsýpá, přede mnou se pořád někdo courá místo toho, aby to jelo. Tak na to trošku dupnu a on mě hned upozorňuje, že se ve městě jezdí padesátkou,“ směje se Basiková.

Na turné, které právě absolvuje se skupinou Precedens a novou deskou Aurora, se ještě musí nechat vozit. Jako spolujezdec je však Basiková vzorná. Do řízení nemluví. „To bych si nikdy v životě nedovolila,“ tvrdí zpěvačka.