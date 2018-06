Basiková bude v Johance z Arku zpívat i přebalovat

Z toho, že by se miminku v divadelní šatně nemuselo líbit, Basiková strach nemá. "Pokud bude miminko kojené, budu ho muset mít asi často u sebe. Ale miminku je to úplně jedno, vím to z vlastní zkušenosti s holčičkama, protože jsem je měla často u sebe. Dětem je jedno, jestli jsou doma nebo v šatně, pokud mají svoji postýlku a svoji maminku," řekla iDNES.tv zpěvačka.

Muzikál Johanka z Arku je jediná práce, která Basikovou během mateřské dovolené čeká. Ostatní nabídky odmítla, aby mohla trávit co nejvíc času s děťátkem.

"Jelikož se v hlavní roli budu střídat s Luckou Šoralovou, tak to znamená měsíčně pro mě čtyři nebo pět představení. To není zas taková zátěž. Jinak nechci dělat nic, chci mít čas na děťátko a všechno ostatní jsem odmítla," prozradila Basiková.

Zpěvačka se v poslední době snaží co nejvíc společensky vyžít, protože - jak sama říká - po narození dítěte už na podobné radovánky nebude čas.

"My jsme s manželem docela společenští a poslední dobou chodíme hodně na koncerty a do divadel, protože si to chci ještě užít, než na to nebude čas," vysvětlila Bára Basiková.

I když to mnohé překvapuje, zpěvačka nevidí důvod, proč by neměla chodit do společnosti i v pokročilém stádiu těhotenství. "Mně nic není, nejsem invalidní ani nemocná, jsem těhotná," vtipkuje budoucí maminka, která z nastávajícího mateřství a pracovních povinností nemá obavy. "Říkám si, že když jsem jednou zvládla vychovat dvojčata, tak to jedno dítě bude jednoduchý," uzavírá Basiková.