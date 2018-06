Basiková a Polák: další slavná svatba na obzoru. A možná i miminko!

"Osmička je šťastná, tak prý budu šťastná i já. Vím daleko víc, byla hodně konkrétní, ale neřeknu... A jestli bude svatba a miminko? Osobně nechávám věcem volný průběh. Jsem úplně spokojená, když je to tak, jak to je. Máme se rádi, holky jsou zdravé a v pohodě, to mi stačí. Teď je důležité, aby udělaly zkoušky na školu," říká Basiková.

Vztah Báry Basikové a jejího o patnáct let mladšího přítele Petra Poláka klape v obou rodinách. Zpěvaččina patnáctiletá dvojčata Anna a Marie mají s přítelem své maminky kamarádský vztah. "Myslím, že jsem takový jejich starší brácha," říká s úsměvem Polák. Loňské léto dokonce společně strávili na letním táboře. "Dělal jsem tam instruktora a měl jsem je v oddíle. Byly bezvadné."

Rodina Petra Poláka letos pozvala slavnou přítelkyni svého syna i na vánoční svátky na Moravu. Basiková si nemůže vynachválit kuchyni své potenciální tchýně, i když jí trochu zahýbala s figurou. Nabraná kila teď musí zase shodit, naštěstí na to má osvědčenou metodu, navíc nijak namáhavou.

