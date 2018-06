Barvy ustupují, muži přicházejí

Ke společenským šatům nosí mladí muži v Itálii - a nejen tam- pouze trička s výstřihem "v". "Véčka", jako módní hit. Siluety je u pánské módy štíhlá, módní barevnost je pak tónu v tónu. Kůže a kožené oděvy se opět vrcejí do módy. Dokonalé zpracování pak umožňuje použití jemné kůže i v kombinaci s jinými materiály.

Pokud jde o materiály, potěší nové jarní kolekce hlavně muže, kteří dávají přednost konzervativní módě. Mizí výrazné, křiklavé desény i příliš ostré barvy. Nastupují zejména takzvané uni materiály, jemné proužky nebo hodně zastřená kára a minikára. Do obleků či sak se pak nosí košile tón v tónu, kontrast je jen velmi jemný, barevně "usedlé" bývají i kravaty. Jako módní detaily se používají některé prvky z vojenských uniforem - například našité kapsy s patkami či výrazné štepování. Používané materiály působí měkkým a lehkým dojmem s nádechem luxusu.Jestliže v barvách bude pánská móda méně výrazná - to ostatně platí i o letošních jarních dámských kolekcích - pak ve střizích se hlavně italští návrháři pustili do výraznějších změn. Dokonce i tak klasická značka, jakou je například Ermenegildo Zegna, přišla s uvolněnějšími střihy určenými zejména mladší generaci. Je to také výsledek tlaku zákazníků, kteří si sice zvykli nosit klasické obleky, ale touží po ležérnějším, až sportovně pojatém provedení. I večerní obleky proto působí uvolněně. Mladí muži se jim pak nebrání, protože nabízejí dostatečné pohodlí i tolik požadovanou neformálnost. Aby jim návrháři vyšli maximálně vstříc, používají na kalhoty, košile a trička (ta Italové do nových typů společenských obleků nosí s oblibou) materiály zpevněné nylonem. I po bouřlivě stráveném večeru je pak muž stále jako ze škatulky.Fazony se postupně mění, nabízejí zeštíhlující linie a střídání proporcí. Saka jsou hranatější a delší, kalhoty rovnější a užší. Konečný výsledek působí až provokativním sexy dojmem. O kolekci známé italské značky Trussardi se dokonce tvrdí, že kalhoty jsou smyslné, zdůrazňují postavu a mají erotický náboj - stejně jako hrudník v saku volného střihu, jež připomíná košili.