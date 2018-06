O tom jaký den nás potká často rozhoduje prostředí do kterého se ráno probouzíme. Jaké barvy nás obklopují, jakou z nich čerpáme náladu. Pro jednoduchost je můžeme rozdělit na barvy teplé a studené.

Mezi teplé můžeme zařadit: oranžovou , žlutou, červenou, vínovou,a i některé tóny modré a zelené. Neutrální barvy jsou bílá, černá a v poslední době oblíbená krémová - slonová.

V interiéru se ale často doplňují a je těžko mezi nimi volit. Spíš by mohlo platit rozdělení na světlé tóny a studené. Na obrázku 1a vidíte zcela totožný interiér jako na 1b. Že se vám to nezdá. Je to tak. A za vše mohou použité odstíny. A mimochodem záběry jsou pořízené ve stejnou dobu. Barvy tlumené a tmavší navozují klid a pohodu, zatím co na 1b jsou veselé a spíš nás vybídnou k přečtení časopisu či knížky než k meditaci. Svou roli zde hrají i závěsy jedny lehce propouští světlo, zatím co ty druhé nás od slunečních paprsků dokonale chrání. Koberec "tón v tónu" s potahem pohovek dokresluje atmosféru. Na 1b převládají přírodní tóny bílé a krémové, doplněné sisalovým kobercem. U této barevné kombinace se sice říká že nejde pokazit, může ale při plošném použití v celém bytě působit nudně a neosobně. Podobný rozdíl je i obrázků 2a a 2b. Interiér stejný přesto zcela jiný. Jedna ložnice působí vesele, možná až rozverně, zatímco druhá je klidná. Rozdíly patrné na první pohled. Za zmínku stojí ještě jeden detail. Použití závěsů vínové barvy jistě lépe odcloní spáče před sluníčkem, zároveň však opticky prodlužuje místnost a tím ji vlastně i zmenšuje. Použití bambusových rolet ji naopak rozšíří , ale o dokonalém zaclonění a vytvoření tmy k odpočinku tu jistě nebude moci být řeč.

Stejné a přesto zcela jiné. Záleží na jejich obyvatelích ve kterém se budou cítit uvolněněji a lépe.



Při použití tmavých teplých tónů získá interiét nádech pohody a nostalgie. Světlé tóny evokuují čistotu, moho ale působit fádně a sterilně. Dlouhé vínové závěsy místnost opticky prodlouží. Veselé proužky v kombinaci s moskytyérou působí rozpustile. Bambusové rolety částečně tlumí světlo, místnost ale zcela nezastíní. Porovnání dvou stejných interiérů.